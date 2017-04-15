Тюменские волонтеры отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Сорок волонтеров из Тюменской области будут задействованы в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 23 октября.

Всего в Тюменский центр привлечения волонтеров - один из 20 в России - уже поступило около 950 заявок на право стать волонтером от молодых людей из ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областей и даже Санкт-Петербурга и Казахстана.

"Несмотря на то, что официальный старт компании 15 апреля, мы уже предварительно начали работу, потому что объем работы очень большой. На сегодняшний день мы уже около 150 человек либо отсобеседовали, либо получили от них ответ об их неучастии", - рассказала корреспонденту руководитель Тюменского центра привлечения волонтеров Елизавета Бинеева.

По информации издания "Вслyх.ру", из 950 заявок около 460 - заявки из Тюменской области, и только 40 из них поедут в Сочи. По результатам собеседований Тюменский центр привлечения волонтеров порекомендует молодых людей для федерального Центра, где с потенциальными волонтерами Фестиваля проведут дополнительное собеседование. Рекрутинговая кампания продлится до 15 мая.