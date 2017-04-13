Эксперты из Германии презентовали передовое оборудование для специалистов ФЦН в Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Круглый стол на тему "Интраоперационная радиотерапия" состоялся 12 апреля в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. В мероприятии приняли участие эксперты из Германии – представители компании Carl Zeiss. Тюменским специалистам они презентовали уникальный аппарат, позволяющий проводить лучевую терапию непосредственно во время хирургической операции по удалению опухоли.

Как рассказал руководитель направления интраоперационной лучевой терапии ООО "ОПТЭК" Роман Фомин, данный аппарат (Intrabeam) отличается от подобных тем, что использует низкий энергетический ускоритель. Его можно использовать в обычной радиооперационной - перестраивать уже существующие помещения, чтобы обеспечить дополнительную защиту, нет необходимости. По мощности прибор сопоставим с теми, что применяются для диагностики во время операции.

"Его основное преимущество заключается в том, что он позволяет заполнить временной промежуток между тем, когда пациенту уже удалили опухоль, и тем, когда он начнет получать дополнительное радиохимиотерапевтическое лечение. Это особенно важно, потому что в период восстановления после операции в ране возникает усиленный рост клеток, что может спровоцировать локальные рецидивы. Аппарат дает возможность значительно снизить процент возможных локальных рецидивов", - прокомментировал специалист.

Чтобы представить все преимущества и возможности данного аппарата, организаторы конференции пригласили гостей из Carl Zeiss: о методе интраоперационной радиотерапии рассказал представитель компании в России и СНГ по ИОЛТ Велко Стойменов, результаты научных исследований, связанных с применением данного прибора представил доктор медицинской физики, эксперт мирового уровня в данном направлении Стив Браун.

По словам заведующего нейроонкологическим отделением ФЦН Галея Тазетдинова, треть нейроонкологических заболеваний относится к степени злокачественных, а значит лечение таких пациентов протекает тяжелее, общая реакция организма на них более острая, чаще возникают рецидивы.

"Поэтому мы стараемся использовать максимально все возможные методы, в частности, уже сейчас проводим фотодинамическую терапию, то есть облучение лазером после удаления опухоли. Воздействуем ультразвуком. Аппарат, который презентует компания Carl Zeiss, будет востребован в Федеральном центре нейрохирургии. Уже сейчас можно сказать, что с таким прибором будут проходить не десятки, а сотни операций в год", - отметил заведующий отделением.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов подчеркнул, что перспективы использования аппарата большие. "Он позволит оказывать нашим пациентам более качественную медицинскую помощь. Многие исследования доказали, что его применение способно не только существенно продлить качественную жизнь пациентов, а в некоторых случаев добиться практически полного излечения. Метод инновационный и очень перспективный, поэтому будем рассматривать возможности, чтобы иметь такое оборудование в арсенале нашего центра", - подытожил Альберт Суфианов.