В Тюменском районе хотят разобраться с крупной стихийной свалкой мусора и животных останков

С несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов вблизи села Успенка намерены бороться активисты регионального ОНФ. Сообщение о незаконном складировании мусора поступило от местных жителей на интерактивную карту свалок.

По словам побывавших на месте общественников, свалка из строительного и бытового мусора и животных останков разрослась на восемь гектаров.

"К несанкционированной свалке имеет неограниченный доступ любая техника, ведется неограниченный слив жидких бытовых отходов с территории муниципальных образований Успенское и Переваловское, а также с приграничных территорий Свердловской области. На свалке во время рейда были зафиксированы два грузовых автомобиля, из которых выбрасывали мешки с мусором. Один автомобиль с тюменскими номерами по наружной символике принадлежит частному предприятию, второй автомобиль — без опознавательных знаков и с госномером Свердловской области. Все зафиксировано на фото и видео", — рассказал член штаба ОНФ в Тюменской области Евгений Захаров.

Согласно публичной кадастровой карте, свалка размещена без разрешительной документации. Рядом с ней — населенные пункты, пашня, река, а также подземные скважины. Последние, предположительно, являются главным источником водоснабжения территории.

Активисты направили обращения в администрацию Тюменского района, управление ветеринарии Тюменской области, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.