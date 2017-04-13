Тюменская скорая тратит по несколько часов в день на выезды к забытым сумкам

После недавнего теракта в Санкт-Петербурге жители Тюмени с особым подозрением относятся к бесхозным предметам в общественных местах. Тревогу может вызывать даже брошенная на улице пачка сигарет.

Ежедневно в полицию поступает от 6 до 14 сообщений о подозрительных вещах. Это может быть телефон, забытый на скамейке в парке, пакет или сумка, оставленные в подъезде, лифте, на детской площадке или в автобусе.

Все сообщения передаются в экстренные службы, которые вместе с правоохранительными органами обязаны выехать на место. На тревожный сигнал реагирует и экстренная служба скорой медицинской помощи.

"По указанному полицией адресу диспетчер немедленно направляет ближайшую свободную бригаду медиков. За прошлую неделю зафиксирован 41 выезд в связи с обнаружением подозрительных предметов, на этой неделе — 27. Максимальное количество времени, затраченного за суточную смену на все подобные выезды, составляет 7 часов 43 минуты, на одно дежурство в среднем уходит до одного часа", — рассказали в пресс-службе станции тюменской скорой помощи.

Как отмечает главный врач станции Лидия Остроумова, в условиях последних событий лучше предпринять должные меры и не допустить трагических последствий. Хотя такие дежурства и не сказываются на оперативности скорой катастрофическим образом, тюменцев просят и самим быть чуть собраннее — не оставлять без присмотра вещи и не выбрасывать мусор в неотведенных для этого местах.