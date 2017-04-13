В Тюмени выбрали лучшего оператора почтовой связи

Филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший оператор почтовой связи" прошел в областном центре 12 апреля. В нем участвовали представительницы восьми почтамтов юга Тюменской области.

По результатам конкурсных заданий лучшей стала Ирина Омельченко, оператор отделения почтовой связи №33 Тюмени, расположенного в ТРЦ "Остров". Второе место у Татьяны Темной из Ишима, третье у Евгении Леухиной из Ялуторовска.

Победительница конкурса представит Тюменскую область на макрорегиональном этапе, который состоится в Кургане в мае.

"Конкурс профессионального мастерства среди операторов проводится один раз в два года. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо работать на почте в должности оператора не менее двух лет и показывать высокие результаты работы", — рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области.