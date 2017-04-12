Тюменские эксперты продолжают обсуждать правила выгула домашних животных

Всё чаще в социальных сетях тюменцы жалуются на нарушения элементарных правил выгула домашних животных. Безответственное поведение владельцев собак нередко приводит к плачевным последствиям: экскрементам на улицах и во дворах и нападению собак бойцовских пород на людей, что вызывает ответную агрессию горожан. Как предотвратить подобное, обсудили участники Клуба экспертов Тюменской области.

Сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин предложил обсудить актуальную для всех жителей областной столицы тему – систематические нарушения правил выгула домашних животных. По мнению "фронтовика", существующего ныне законодательства не хватает для урегулирования вопроса, да и соблюдение имеющихся официальных правил оставляет желать лучшего.

"Оказывается, есть принятые гордумой "Правила содержания домашних животных в городе Тюмени". Однако, глядя на происходящее вокруг, в очередной раз убеждаюсь – эти нормы не соблюдаются. Следить за их исполнением и штрафовать нарушителей – обязанность квартальных совместно с участковыми. Однако на деле у участковых нет времени для регулярных проверок, а у квартальных нет полномочий составлять протоколы без участковых. Нормативы есть, наказания за нарушения есть, но система не работает", - пишет Александр Пересторонин.

Эксперты выделили несколько аспектов проблемы и предложили систему решений. Во-первых, нужно четко регламентировать на законодательном уровне (по примеру европейских стран) условия содержания собак бойцовских пород и проработать систему штрафов за нарушения. Во-вторых, активизировать работу участковых и квартальных, провести серию показательных рейдов, параллельно проводить профилактическую работу с владельцами домашних животных. Также следует осветить кампанию в СМИ.

"Порой случается, что бойцовских собак заводят асоциальные элементы. Запретить их свободное распространение - только через специальные клубы. Во Франции бойцовские собаки приравнены к холодному оружию и для завода подобной псины требуется соответствующая лицензия. Да и по линии ветнадзора всех стоит обязать пройти проверку", - предлагает Андрей Шуклин.

"Проанализируйте законы и правила. Проведите рекламную акцию о правилах содержания животных в городе. Актуализируйте работу квартальных, вооружив их нормативными актами. Погуляв между семью и восемью вечера, можно выписать массу штрафов тем, кто не убирает за собакой или гуляет без поводка", - добавляет Ольга Михайлова.

Администрации, в свою очередь, необходимо создавать лучшие условия для владельцев собак: открывать больше площадок для выгула за бюджетный счёт или за счёт спонсоров, расставлять больше урн. Наконец, наказания в отношении безответственных владельцев животных стоит ужесточить, в том числе, из-за того, что некоторые, "наигравшись", выбрасывают своих питомцев на улицу.

"Нельзя собирать деньги с собачников. Тогда давайте собирать и с велосипедистов на велодорожки, которых в городе тоже нет или очень мало, и т. д. За собакой убираю, но выгуливать приходиться на поводке по улице, т.к. площадки в районе нет. К слову сказать, некоторые собачники больше бы убирали за собой, если бы больше было урн. Не с закручивания гаек надо начинать, а с создания условий", - уверена Екатерина Фролова.

"Может, начать борьбу с теми, кто берет этих собак, а потом выкидывает на улицу, потому что передумал или не хватило денег на содержание?" - добавляет Евгения Кошелева.

"Центральная часть мер - ужесточение правил содержания и ответственности владельцев животных, а не оголтелая истерика против бездомных и призывы к их уничтожению любым способом. Как владелец трех животных я выступаю за ужесточение мер против безответственных владельцев", - пишет Ольга Михайлова.