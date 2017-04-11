Новейшие разработки в кардиологии обсудят на международном конгрессе в Тюмени

24–26 мая в Тюменском кардиологическом научном центре пройдет VIII Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук", в рамках которого состоятся XII Международный симпозиум по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку и XXIV ежегодная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы кардиологии".

Впервые в Тюмени состоится презентация возможностей Томского национального исследовательского медицинского центра, который был создан по инициативе Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций. Сегодня это крупнейший в России исследовательский центр, в состав которого входят академические институты разного медицинского профиля, в том числе Тюменский кардиологический научный центр.

В Тюмень приедет известный во всем мире онколог — директор и заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, академик РАН Евгений Чойнзонов.

Научная тематика не ограничивается вопросами кардиологии, в программе конгресса — лекции и доклады ведущих специалистов в области онкологии, генетики, акушерства и гинекологии, психиатрии. Тюмень посетят известные зарубежные ученые, среди которых руководитель лаборатории эхокардиографии отделения сердечно-сосудистых заболеваний Университетского госпиталя Левена, профессор Йенс Фогт (Бельгия); руководитель отделения сердечно-сосудистых заболеваний Института кардиологии больницы Фундени, профессор Йоан Мирча Коман (Румыния) и другие крупные специалисты.

Новейшие научные исследования и медицинские разработки представят и ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Кемерово — всего более 50 лекторов.

Участие в предстоящем форуме специалистов высокого уровня — это уникальная возможность узнать о новых исследованиях и достижениях в медицине, напрямую обсудить сложные вопросы в лечении пациентов. Мероприятие призвано способствовать развитию и созданию новых перспектив для сотрудничества в сфере оказания медицинской помощи, повышению качества диагностики и лечения, внедрению инновационных высокотехнологичных методик. Аудитория конгресса — более 600 специалистов из Тюмени и городов юга области, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов России.

Конгресс включен в план мероприятий департамента здравоохранения Тюменской области на 2017 год.