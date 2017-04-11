За крупные долги по алиментам две женщины отправились в воспитательную колонию

За почти миллионные алиментные долги в колонию-поселение попали сразу две жительницы Ярковского района. Такое наказание они получили, уклонившись от назначенных до этого исправительных работ.

"Судьбы женщин написаны как будто под копирку, обе молодые, трудоспособные, однако ни та ни другая не спешат искать работу и заниматься воспитанием своих детей. Несмотря на то, что женщины уже не раз привлекались к уголовной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, их это ничему не научило", — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Одна из женщин поручила воспитание сына своей матери и совершенно забыла о нем. В 2006 году суд обязал ее выплачивать ребенку четвертую часть всех видов заработка. К концу прошлого года она оказалась должна сыну 780 тысяч рублей. Ей дали десять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор женщина проигнорировала. Теперь ей предстоит просидеть в колонии-поселении в поселке Винзили больше двух с половиной месяцев.

Вторая женщина должна была выплачивать алименты двум своим сыновьям, которые воспитываются в приемной семье. Ее общий долг дошел почти до миллиона рублей. За уклонение от исправительных работ ее отправили в ту же колонию на два месяца.

Вероятнее всего, в колонии женщин трудоустроят, чтобы из своего заработка они выплатили детям хотя бы малую часть накопившихся долгов.