Tele2 приглашает студентов на стажировку

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет о старте оплачиваемой стажировки для студентов российских вузов – Tele2Praktik. Принять участие в программе могут молодые специалисты из 13 регионов Российской Федерации.

За всю историю программы в ней приняли участие более 300 молодых специалистов из разных городов России. В этом году стать частью команды Tele2 могут студенты из Владивостока, Владимира, Воронежа, Екатеринбурга, Костромы, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. По итогам отбора практиканты получат возможность работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России в течение двух летних месяцев. В рамках Tele2Praktik оператор выплачивает молодым специалистам заработную плату.

Студенты могут выбрать для стажировки одно из интересующих их направлений: техническое, юридическое, управление персоналом, абонентское обслуживание, продажи, финансы, маркетинг, продукты. Кандидатам предстоит пройти серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Сначала молодым специалистам необходимо заполнить анкету, затем их пригласят в офис компании для тестирования. Студентов, успешно справившихся с тестом, ждет собеседование и бизнес-игра. Последний этап – интервью, на котором финалисты встретятся со своими наставниками.

С первого дня в Tele2 стажеров ждет полноценная работа: финалисты Tele2Praktik будут задействованы в текущих проектах компании, смогут перенять ценный опыт своих наставников и применить теоретические знания на практике.

После завершения двухмесячной летней программы руководителям предстоит оценить успехи своих подопечных. Специалисты, показавшие наилучшие результаты, смогут продолжить работу в Tele2 в рамках пролонгированной стажировки с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.

Чтобы принять участие в ежегодной программе стажировки Tele2Praktik, необходимо до 30 апреля заполнить анкету на сайте компании, выбрав свой регион. В центральном офисе Tele2 заявки принимаются до 19 апреля, а в екатеринбургском и пермском - до 30 апреля. С подробной информацией о программе стажировки можно также ознакомиться в официальной группе "ВКонтакте".