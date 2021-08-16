Tele2 планирует улучшить услуги связи в Тюменской области

Tele2 и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона с использованием современных стандартов мобильной связи.

Партнерство с правительством Тюменской области позволит обеспечить жителей качественными услугами мобильной связи и скоростного мобильного интернета, а также самыми современными телеком-решениями в различных сферах, отметил заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2 Дмитрий Лопатухин.

"Мы развиваем голосовые услуги и высокоскоростной интернет и в крупных городах, и в отдаленных небольших населенных пунктах, на производственных площадках. Наша стратегия технического развития позволяет нам оказывать услуги везде, где необходимо клиентам для решения личных и бизнес-задач. Уверен, что совместная работа с правительством области повысит доступность телеком-сервисов для бизнеса и населения, ускорит цифровизацию городской среды и производственных процессов", - сказал Лопатухин.

Tele2 начала работу в Тюменской области в 2015 году. Сегодня связь стандарта 4G доступна для 97,22% населения региона, 2G – для 99,5%, сообщили в компании.