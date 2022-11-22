Тюменские деревни получат доступ к мобильной связи и интернету

Качественная мобильная связь стандарта 4G (LTE) и Интернет появятся в этом году в 14 малых населенных пунктах Тюменской области - оборудование установлено, сейчас завершаются испытания, сообщил губернатор Александр Моор.

В число малых деревень, которые наконец-то получат доступ к современным средствам связи, относятся шесть сел и деревень в Вагайском районе, две деревни в Упоровском, по одному населенному пункту в Тобольском, Сладковском, Нижнетавдинском, Ярковском, Исетском районах и деревня Голышмановского городского округа.

"Вместе с Минцифры мы активно работаем над развитием информационной инфраструктуры в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, подключаем оптические линии связи", - отметил Моор.

До 2030 года качественная мобильная связь и Интернет охватят еще 498 малых сел и деревень региона.