Тюменские связисты проводят масштабную подземную инвентаризацию

"Ростелеком" в Тюменской области приступил к проведению инвентаризации линий связи. Специалисты компании проверят 125 колодцев кабельной канализаций и три кабельных шахты, где размещены собственные сети, а также инфраструктура других провайдеров установят их законность, сообщили в пресс-службе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

"Инвентаризация проводится нами для того, чтобы выявить и исключить несанкционированное нахождение кабельных трасс. Это необходимо для повышения надежности и безопасности размещаемых линий. После проведения работ пользователи "Ростелекома" и клиенты компаний-партнеров с большей гарантией смогут получать качественные телекоммуникационные услуги", - поясняет вице-президент "Ростелекома" на Урале Иван Пичугин.



Проверки будут организованы в телекоммуникационных колодцах и кабельных шахтах в Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске, все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Тюменской области, будут уведомлены заблаговременно.

"Ростелеком" регулярно проводит инвентаризацию в собственных линейно-кабельных сооружениях для исключения несанкционированного нахождения кабелей, так как их незаконное размещение в канализации может привести к нарушению оказания услуг связи абонентам компаний, линии связи которых заведены в колодец на законных основаниях.

Инвентаризация также состоится в крупных городах Пермского края и регионов УрФО. На сегодняшний день на Урале связисты проверили 57 % колодцев кабельной канализации от планируемого количества, пояснили в компании.