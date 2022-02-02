Мобильный интернет в 2022 году появится в 41 деревне Тюменской области

Минцифры в 2022 году обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населённые пункты России, в Тюменской области по данной программе доступ к 4G получит 41 населённый пункт, не имеющий доступа к сети Интернет на текущий момент. Подрядчиком на выполнении этих работ выступит ПАО "Ростелеком".

Голосование за проведение интернета 4G в села и деревни с численностью жителей от 100 до 500 человек проходило на сайте Госуслуг с ноября 2021 года, участие в нем приняли 2445 жителей региона, лидерами списка по области стали деревни Вагайского района Вершинская (353) и Лаймы (319).

"С 2022 года стартует второй этап проекта "Устранение цифрового неравенства" - УЦН 2.0, при реализации которого в этом году в 41 малом населенном пункте будут установлены базовые станции подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G)", — сказал замдиректора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Первый этап УЦН в регионе проходил с 2015 по 2021 год. За шесть лет коллективные точки доступа к интернету созданы в 204 малых населенных пунктах, возможность подключиться к бесплатному WI-FI или провести в дом оптиковолокно и пользоваться высокоскоростным интернетом за это время появилась более чем у 70 тысяч жителей региона. Вторая часть проекта предполагает обеспечение интернетом тех деревень, где прежде интернета вообще не было. Работы по ее реализации уже начались.

Проект УЦН 2.0 подразумевает установку базовых станций в тех населенных пунктах, где ранее мобильной связи не было. Базовые станции планируется подключать преимущественно по оптическим линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости.

"По второму этапу проекта "Устранение цифрового неравенства" мы построили уже три точки, пока они не введены в эксплуатацию, потому что необходимо получать частоты", - отметил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский.

По данным Минцифры и сайта Госуслуг, в 2022 году станции связи будут установлены в деревнях Вагайского, Нижнетавдинского района, Ялуторовского, Упоровского, Тобольского, Сладковского, Ярковского, Аромашевского, Викуловского, Заводоуковского районов и Голышмановского городского округа, Бердюжского и Уватского районов.

Татьяна Тихонова