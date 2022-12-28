Ростелеком обеспечил мобильной связью дорогу Салехард – Надым

Специалисты ПАО "Ростелеком" установили на автомобильном участке Салехард – Надым протяженностью 350 километров две базовые станции. Первую разместили в 107 километрах от столицы Ямала, вторую – в 160-ти. Теперь трасса, соединяющая западную и восточную часть Крайнего Севера с Салехардом, станет более безопасной для водителей. При необходимости каждый из них сможет вызвать первую помощь или передать координаты своего местонахождения.

Константин Оболтин, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО:

Дорога Салехард – Надым функционирует на Ямале с 2020 года. Это очень важная магистраль, необходимая для связи ведущих городов ЯНАО. Она обеспечивает непрерывное транспортное сообщение. Поэтому просто необходимо, чтобы каждый человек на трассе всегда был на связи. В первую очередь это безопасность, а также мобильное взаимодействие всех участников дорожного движения с различными службами экстренного реагирования.

Для обеспечения территории связью специалисты "Ростелекома" установили антенно-мачтовые сооружения высотой 45 метров. Цифровое оборудование обеспечит покрытие в диапазоне 2G/LTE на территории радиусом в 100 километров. Скорость передачи данных составит до 50 Мбит/с.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого автономного филиала ПАО "Ростелеком":