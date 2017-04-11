Почти половина тюменцев, заразившихся описторхозом, покупали рыбу на стихийных рынках

В прошлом году в Тюменской области было зарегистрировано 1384 случая описторхоза. Это на 10% меньше, чем в 2015 году. 92% заражений пришлось на взрослое население.

По данным регионального Роспотребнадзора, 46% заболевших плохо прожаривали или проваривали мясо, 34% не выдерживали сроки соления и вяления, 19% не соблюдали правила копчения, а 0,6% употребляли сырую строганину и патанку.

В 43% случаев рыбу покупали в местах несанкционированной торговли, в 36% — пробовали ее у родственников и друзей, в 21% — вылавливали самостоятельно.

Показатели заболеваемости, превышающие среднеобластные, зафиксировали в Голышмановском, Вагайском, Заводоуковском, Сорокинском, Викуловском, Омутинском, Упоровском, Исетском, Тюменском и Нижнетавдинском районах.

Тюменцам напоминают, что описторхозом заражаются при употреблении в пищу рыбы семейства карповых пород. Это линь, лещ, язь, елец, верховка, плотва, красноперка, уклея, чебак.