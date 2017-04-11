В Тюменской области блокируют ресурсы, на которых учат магазинным кражам

Тюменская прокуратура добилась блокировки 100 интернет-ресурсов, на страницах которых пропагандировали шоплифтинг — кражи из торговых центров.

"Для некоторых подростков шоплифтинг становится криминальным увлечением и времяпрепровождением. Одно время в Тюменской области был всплеск краж в торговых центрах. Информацию о способах краж подростки черпают в том числе и из сети", — рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.

На одном из ресурсов были опубликованы правила начинающего шоплифтера, на другом рассказывалось, как воровать в супермаркетах, чтобы не попасться с поличным. В соцсетях нашли группу, в которой подростки выкладывали фото украденного товара. Еще один ресурс пропагандировал "вор-туры" по городам с целью краж из торговых центров.

Были интернет-ресурсы, которые торговали предметами, с помощью которых можно самому снимать противокражные бирки или беспрепятственно проходить через антикражные ворота.