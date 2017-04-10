За шесть лет в региональном ЖКХ выявили больше 8 тысяч нарушений

Более 1,7 тысячи обнаруженных тюменской прокуратурой нарушений приходится на финансовые махинации управляющих компаний.

Так, "Заводоуковское ЖКХ" поймали на хищении более 1,1 миллиона рублей. По материалам проверки уголовное дело за хищение чужого имущества в особо крупном размере завели на главного бухгалтера предприятия.

В Тобольске управляющая компания ООО "Гарант" попалась на взимании завышенной платы за содержание лифтового хозяйства, техническое обслуживание мест накопления и вывоз твердых бытовых отходов. Жильцы многоквартирного дома в 10-м микрорайоне переплачивали за эти услуги почти весь прошлый год. Как рассказали в областной прокуратуре, сейчас плата начисляется по схеме, которую утвердили жители дома на общем собрании собственников помещений ранее.

В Ишиме прокуратура установила, что управляющая компания ООО "Гарант" взимала с жителей одного из многоквартирных домов на улице Карла Маркса плату за утилизацию мусора сверх положенного. На сегодняшний день жильцам сделали перерасчет.

Всего с 2011 года в сфере ЖКХ в Тюменской области по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлекли почти 3 тысячи должностных лиц. По материалам проверок возбудили 59 уголовных дел.