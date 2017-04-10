Судебные приставы предлагают тюменцам бесплатную юридическую помощь

В Тюмени в эту среду, 12 апреля, региональное УФССП проведет единый день приема граждан.

Консультировать тюменцев насчет исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов будут руководство и старшие судебные приставы управления.

На прием можно попасть без записи, но если ваш вопрос требует детальной проработки, то сегодня лучше предварительно рассказать о своей ситуации по телефонам: 8(3452) 495304, 495339, 495306.

На консультацию нужно взять документ, удостоверяющий личность гражданина; доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя; документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации, а также учредительные и прочие документы организации.

Прием пройдет с 14 до 20 часов — у руководителя управления, его заместителей и начальников отделов аппарата по адресу: улица Одесская, 48А, корпус 2, у начальников отделов – старших судебных приставов — по месту нахождения структурного подразделения, которое можно уточнить на сайте r72.fssprus.ru.