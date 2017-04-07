Тюменского автоинспектора уволили за взятку в 30 тысяч рублей

В Тюменской области инспектора ДПС, отпустившего пьяного водителя, уволили из органов внутренних дел.

По версии следствия, 20 февраля он остановил нетрезвого водителя. Проверка на алкотестере подтвердила подозрения инспектора. Водитель предложил ему "оплатить штраф на месте" без составления административного протокола, на что полицейский согласился. В патрульном автомобиле водитель передал ему взятку в 30 тысяч рублей.

"Данные обстоятельства стали известны сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время инспектор ДПС уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщают в региональном СК.