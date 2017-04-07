В регионе стартовал проект "Жизнь в ясном сознании"

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов и его помощники посетили 5 апреля детский психоневрологический дом-интернат в селе Успенка. Именно это учреждение стало одной из пилотных площадок партийного проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании", направленного на оказание медицинской помощи пациентам с эпилепсией.

Как рассказала директор дома-интерната Людмила Рожкова, в настоящее время в учреждении живут 360 воспитанников до 18 лет, из них 32 – дошкольники. Часть детей – сироты, а у кого-то есть родители, которые их навещают.

"Все наши ребята – с глубокой умственной отсталостью, но при должном уходе, медицинском обслуживании и реабилитации у них есть шанс социализироваться. Наша главная цель – научить их жить без посторонней помощи", – рассказала Людмила Рожкова. Она отметила, что проект "Жизнь в ясном сознании" – очень актуальный, и поблагодарила депутата Тюменской областной Думы Альберта Суфианова за внимание и помощь.

"Таких учреждений в России очень мало, Тюменской области повезло. Это дает возможность заниматься сложными детьми у себя, на месте, но мы понимаем, что специалистам Успенского интерната одним не справиться, поскольку недуги очень серьезные, много ребятишек с ДЦП и другими инвалидизирующими заболеваниями, практически половина детей страдают эпилепсией. Проект "Жизнь в ясном сознании" сделает специализированную медпомощь доступной прямо здесь, в стенах учреждения", - отметил Альберт Суфианов во время визита в дом-интернат.

Депутат изучил все детали пребывания детей в центре и работы специалистов, побывал в корпусе для самых тяжелых больных, которые прикованы к постели и подключены к приборам динамического наблюдения жизненных функций. После ознакомления с работой подразделений учреждения и спецификой ухода за пациентами он предложил консультационную помощь специалистов ФЦН - врачей-эпилептологов и реаниматологов и организаторов здравоохранения. Отметим, что с 2011 года врачи федерального центра нейрохирургии прооперировали 20 детей из дома-интерната Успенки.

По итогам встречи Альберт Акрамович провел рабочее совещание, на котором обозначил задачи дальнейшей работы. Так, например, в течение года в учреждении планируется оборудовать специальный кабинет ЭЭГ мониторинга, в котором с помощью современного оборудования врачи смогут более точно составлять картину эпилепсии, а значит, проводить более эффективное лечение.

Кроме того, профессор пригласил руководство интерната принять участие в круглом столе по теме: "Актуальные проблемы оказания специализированной медицинской помощи детям, страдающим эпилепсией". Мероприятие пройдет во второй половине апреля в ФЦН, именно здесь состоится презентация проекта "Жизнь в ясном сознании" и соберутся члены Общественного совета проекта.

Воспитанники интерната были рады встретиться с гостями и представили им спектакль-сказку "Муха-Цокотуха", который покорил врачей. Альберт Суфианов вручил благодарственное письмо заместителю директора дома-интерната по медицинской части Елене Макаровой и передал подарки детям.