#Тюмень-24: участники Медиаполигона начали трансляцию о жизни города

В 6:00 на сайте mediapolygon.ru стратовала 24-часовая трансляция. В течение суток там будут размещаться заметки, фото- и видеозарисовки о людях, их историях, известных и малоизвестных местах, репортажи с производств и из социальных учреждений.

"Доброе утро! Это Тюмень, это Россия, это "Медиаполигон". Мы начинаем нашу трансляцию "Тюмень-24". Вас ждут 24 часа непрерывной трансляции. Это будут новостные заметки, фотографии и видеоролики. Три сотни фотографов, видеографов и журналистов отправились исследовать жизнь города. Эти сутки они проведут с хирургами, строителями, рабочими, актерами, учеными, преподавателями, городскими активистами, с гостями и жителями города. Главная тема одиннадцатого "Медиаполигона": "Тюмень — лучший город Земли". Мы проверим как этот лозунг воплощается в жизнь, узнаем почему тюменцы любят свой город, расскажем об инвестпроектах Тюменской области, о новом образовании, о людях будущего, о культуре и о проектах благоустройства города", - сообщается на сайте проекта.

Напомним, в течение недели участники всероссийского журналистского проекта "Медиаполигон" проходили различные семинары и мастер-классы, набирались знаний и опыта в общении с топовыми журналистами "Русского репортера". Для сегодняшней трансляции подготовлено более четырехсот точек.

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