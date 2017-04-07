Тюменские журналисты приняли участие в медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"

В Санкт-Петербурге завершил работу медиафорум Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". В нем приняли участие более 450 человек, в том числе четыре лауреата конкурса журналистских работ Фонда ОНФ "Правда и справедливость" из Тюменской области, сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

В течение трех дней участники форума обменивались опытом, задавали вопросы представителям различных ведомств и кураторам ведущих направлений деятельности Общероссийского народного фронта. В рамках Медиафорума ОНФ прошли встречи с ведущими журналистами страны, депутатами Государственной думы, представителями Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Национального антикоррупционного комитета.

Состоялась презентация приоритетных проектов Общероссийского народного фронта, стартовавших в 2017 году. Журналисты из Тюменской области принимали участие в работе ряда тематических секций, в том числе "Российские праздники: образы, смыслы, идеологемы", "Правовые вопросы журналистики", "Развитие общественного сектора. Грантовые конкурсы".

На форуме также состоялась премьера фильма "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева о подвиге космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Представители СМИ не только смогли посмотреть картину за несколько дней до официального старта проката, но и задать продюсеру фильма Тимуру Бекмамбетову интересующие вопросы.

Ключевым событием форума стала встреча с президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным. Глава государства ответил на волнующие журналистов вопросы.

В частности, один из участников озвучил проблему опасного контента в социальных сетях. Аналогичные вопросы недавно обсуждались на площадке регионального отделения ОНФ в Тюменской области. Отвечая на вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что в России не собираются вводить специальные ограничения в интернете, но это не означает, что в виртуальном пространстве должна царить полная безнаказанность.

"Порадовало, что в форуме приняли участие сразу несколько журналистов из Тюменской области. И хоть им не удалось выступить или задать вопрос, для тюменского журналистского сообщества это большой опыт и мотивация для дальнейшего развития", – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.