Во время паводка тюменские почтальоны доставят письма на катерах и вертолетах

Фото: Почта России

Почта России завила, что готова обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты Тюменской области во время паводка. Для перевозки корреспонденции почтовые операторы будут использовать водный, воздушный и автомобильный транспорт повышенной проходимости.

"В обход временно затопленных дорог и мостов Почта России проложит альтернативные, более безопасные маршруты доставки. Чтобы жители сезонно труднодоступных территорий могли заранее приобрести продукты питания и предметы первой необходимости, выплата и доставка пенсий и пособий в отдельных регионах будет проводиться досрочно, по согласованию с Пенсионным фондом", — рассказали в пресс-службе компании.

Порой во время половодья почтовикам приходится доставлять отрезанным от мира сельчанам не только почту и деньги, но и медикаменты и товары первой необходимости.

Напомним, этой весной в зоне возможного подтопления могут оказаться 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях Тюменской области.