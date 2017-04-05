В Тюменской области к паводку наметили 478 пунктов временного размещения

Губернатор Владимир Якушев рассказал о противопаводковых мероприятиях в регионе на заседании коллегии по безопасности, которое провел полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских.

Владимир Якушев сообщил, что этой весной в зоне возможного подтопления — 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях области. Подъем воды до метра выше нормы ожидается на реках Иртыш, Тура и Ишим. Река Вагай может подняться на 1,5 –2,5 метра выше нормы.

"В феврале мы утвердили план комплексных мероприятий по защите населения и территорий при наводнении и ливневых паводках в весенне–летний период 2017 года. В соответствии с планом в области проводятся превентивные мероприятия. В муниципалитетах проверена система оповещения населения, проведены подворовые обходы, уточнены и откорректированы планы эвакуаций. Согласованы и определены пункты временного размещения населения из потенциально подтапливаемых населенных пунктов. На территории области мы готовы развернуть 478 таких пунктов. Они вместят до 88 тысяч человек", — рассказал губернатор.

В Ишимском районе построен водоотводной канал — от озера Сухого для сброса части стока реки Мергеньки в реку Ишим. Скотомогильники и полигоны твердых бытовых отходов в зоны подтопления не попадают.

В противопаводковых, аварийно-спасательных и других неотложных работах готовы задействовать 6500 человек личного состава и 1450 единиц техники, сообщает пресс-служба губернатора.