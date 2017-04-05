Тюменцев бесплатно проконсультируют узкопрофильные врачи ОКБ № 1

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в Тюмени пройдет акция "Вовремя к врачу". В этот день в поликлинике ОКБ № 1 (Котовского, 55) можно будет попасть на консультативный прием невролога, кардиолога и эндокринолога.

Общаться с горожанами будут высококвалифицированные специалисты больницы. С 8.00 до 10.00 тюменцев примет врач-невролог Мария Назаренко, с 10.20 до 13.00 врач-кардиолог Анна Бреднева (канд. мед. наук), а с 13.20 до 16.00 врач-эндокринолог Лариса Бельчикова (канд. мед. наук).

Организаторы акции отмечают, что прием будет вестись по предварительной записи в строго обозначенное время. Записаться можно только к одному специалисту, на прием надо взять полис и паспорт (амбулаторную карту на вас заведут заранее).

Запись ведется через единый центр информации ОКБ № 1 по телефону 56-00-10.

"В этом году День здоровья посвящен борьбе с депрессией. Депрессия может быть эндогенной, связанной с функциональными нарушениями в организме, в том числе в работе эндокринной и нервной системы. Поэтому прежде чем бороться с "депрессивным состоянием" всевозможными методами, человеку необходимо сначала проверить свое здоровье у узкопрофильных специалистов", — рассказала Елена Лагутова, заместитель главного врача по организационно-методической работе больницы.