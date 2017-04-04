Без чего тюменцы не могут представить свой город?

Жители Тюмени не могут представить областную столицу без Цветного бульвара, пробок и Сергея Собянина. Такие результаты показал опрос, проведенный в популярном тюменском интернет-сообществе "ТопТюмень".

Пользователей социальной сети "ВКонтакте" попросили закончить фразу "Я не представляю Тюмень без…". Вариантов ответов было множество, что не удивительно, ведь Тюмень — город многогранный, да и видение у каждого свое. Тем не менее, некоторые ответы оказались весьма популярны у горожан.

Так, сразу несколько человек отметили, что не представляют столицу региона без Цветного бульвара, набережной, реки Туры и моста Влюбленных. Упоминали тюменцы и горячие источники, и газ с нефтью, и здание городского цирка. Нашлось в ответах тюменцев место и для позитива, и для негативных высказываний, и для упоминания своего родного района. Кто-то не может представить Тюмень без себя самого. Но больше всего лайков набрал ответ "без Собянина Сергея Семеныча", несмотря на то, что тюменцы живут без нынешнего мэра Москвы уже более десяти лет.

Без дружелюбных, вежливых, светлых и добрых людей!!!!!!!!)))))), – написала Елизавета Пешкова. Без пробок, на дорогах, – отметил Александр Полетыкин. Без музыкантов в подземке на Пермякова, – написала Алина Воробьева. Без мраморных поребриков, – считает Авдотья Прокопенко. Без моего Заречного мкр, – ответила Нателла Гузикова.

А для многих горожан Тюмень связана с личными историями и переживаниями.

Без блинчиков из “Блинoff”. Первое, что я попробовала в этом городе и это моя любовь, простите, – рассказывает Алина Эльдарова. Так уж сложилось, что я не представляю Тюмень без ЖД вокзала, – поделилась Марина Былинушкина. Без гипермаркета Южного на Мельникайте/Широтной, – ответила Марина Дементьева. Тюмень мой дом! Я видел свой родной город разным! И плохим и хорошим. В нем есть душа! В нем есть добрые и светлые люди! Наш город это душа Сибири и главная его часть! Я люблю тебя моя Тюмень и сделаю всё, чтобы мой город стал еще краше! – написал Толя Княжев.

Комментарии взяты из сообщества "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/toptyum. Оригинальные орфография и пунктуация сохранены.