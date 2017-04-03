В тобольской спортивной школе занятия вели тренеры с липовыми дипломами

В Тобольске прокурорская проверка в МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" прошла после обращения в правоохранительные органы председателя местного родительского комитета. Родители засомневались в подлинности дипломов тренеров-преподавателей по хоккею.

Как оказалось, в спортивной школе по фальшивым дипломам работали четыре преподавателя. Двое из них предъявили поддельные дипломы Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (Санкт-Петербург), еще двое — Камского государственного института физической культуры (Набережные Челны). Более того, в должностной инструкции тренера образовательного учреждения вовсе отсутствовал раздел с требованиями к квалификации.

"Согласно федеральному закону "Об образовании" право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках", — пояснили в областной прокуратуре.

В адрес директора спортивной школы внесли представление об устранении нарушений. Уголовно-правовую оценку действиям тренеров, использовавших фальшивые дипломы, даст полиция.