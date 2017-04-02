В Тюмени проведут неделю дорожной безопасности ООН

19:33 02 апреля 2017
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www.ntz.lv
| Фото: www.ntz.lv

Тюменская область готовится к проведению мероприятий Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, которая будет проходить с 8 по 14 мая под девизом "Сохрани жизнь! #CбавьСкорость".

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, тематическая акция будет направлена на пропаганду соблюдения скоростного режима. Присоединиться к мероприятиям могут все желающие. В Тюменской области они будут проходить в рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения". Госавтоинспекция планирует привлечь к участию в Глобальной неделе дорожной безопасности как можно больше молодежи, студентов и школьников. Водителям и пешеходам будут вручать открытки и памятки с призывами ответственного участия в дорожном движении. Школьники и студенты получат значки и световозвращатели.

Теги: ПДД , ГИБДД , безопасность , ООН
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