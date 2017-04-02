В Тюмени проведут неделю дорожной безопасности ООН

Тюменская область готовится к проведению мероприятий Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, которая будет проходить с 8 по 14 мая под девизом "Сохрани жизнь! #CбавьСкорость".

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, тематическая акция будет направлена на пропаганду соблюдения скоростного режима. Присоединиться к мероприятиям могут все желающие. В Тюменской области они будут проходить в рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения". Госавтоинспекция планирует привлечь к участию в Глобальной неделе дорожной безопасности как можно больше молодежи, студентов и школьников. Водителям и пешеходам будут вручать открытки и памятки с призывами ответственного участия в дорожном движении. Школьники и студенты получат значки и световозвращатели.

