Учитель татарского языка из тюменской глубинки стала призером всероссийского конкурса

Учитель татарского языка и литературы Чикчинской школы имени Якина (Тюменский район) Гузалия Муллачанова вошла в тройку победителей всероссийского конкурса "Родной язык". Педагог получила почетное третье место, опередив около сотни конкурсантов из 14 регионов страны.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, Гузалия Муллачанова в своем конкурсном выступлении сумела показать элементы технологии критического мышления и дискуссии.

В профессиональном состязании принимали участие учителя татарского, русского, чувашского, марийского, удмуртского, мордовского языков и литературы. В первом этапе конкурса они показали мастер-классы по новым технологиям и методикам преподавания родного языка и литературы. Во время второго этапа участники презентовали национальные костюмы.

Организаторы отмечают, что этот конкурс призван повысить статус учителей родного языка и литературы, распространить педагогический опыт и профессиональное мастерство, создать дополнительные условия для сохранения и поддержки развития татарского языка и литературы, татарской культуры в регионах страны.