У тюменских фотографов и видеографов появился медиадом

Новый коворкинг для фотографов, видеографов, дизайнеров, блогеров и журналистов открылся сегодня в Тюмени. Просторное двухэтажное помещение площадью 460 квадратных метров вместило в себя смарт-комнату, шутрмовую, переговорную, комнату sound-дизайна, коворкинг-зону и многое другое. Основное предназначение Медиаполиса – объединить творческих людей одной идеей, дать им возможности и условия для развития.

"В Тюмени есть много фрилансеров, фотографов, видеографов, которые работают дома в условиях борщей, уборки и детей. Придя в коворкинг, они смогут трудиться в команде единомышленников, для этого здесь созданы все условия - хороший интернет, современная техника, возможность найти партнеров", - пояснила директор проекта Юлия Желтухова.

Чтобы работать в коворкинге, нужно оплатить тариф. Он будет варьироваться от 150 рублей в час до 10,5 тысяч рублей в сутки. Работать медиадом будет в режиме24/7, для этого созданы все условия – есть даже кухня и душевая.

Руководитель проекта Андрей Зубов отметил, что идея о создании Медиаполиса возникла два года назад. "Раньше, когда мы с друзьями хотели снять клип или ролик, не было комфортных условий для этого. Поэтому начали думать и пришли к идее создания пространства, где смогут собираться единомышленники и делать крутые продукты. Через год я сделал продакшн, чтобы заработать денег и начал их сюда вкладывать. Общий бюджет проекта составил порядка 5 миллионов рублей", - поделился Андрей Зубов.

Высоко оценил проделанную работу кинопродюсер корпорации "РФГ" Алексей Петрухин, который принял участие в торжественном открытии коворкинга. "То, что я здесь увидел – производит огромное впечатление. И это далеко не региональный уровень. Открытие такого центра, это, по сути, место силы, притяжения. Здесь кто-то найдет себе команду, кто-то найдет свой путь. Настоящее кино так и начинается, с региона, потом расширяются границы, присоединяются соседние регионы, страны и выходишь на международный уровень. Именно этого я желаю Медиаполису", - отметил Алексей Петрухин.

Добавим, Медиаполис будет работать в нескольких направлениях. "Медиаковоркинг" объединит занятых в индустрии фрилансеров, "Медиашкола" предложит образовательные курсы для желающих попасть в эту сферу, "Медиарентал" даст возможность арендовать оборудование для тех, у кого есть идеи, но не хватает ресурсов.

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Любовь Голышева