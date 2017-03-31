Жителю тюменского села, нарубившему берез на сотню тысяч рублей, грозит тюрьма

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюменской области валку леса обнаружили лесничие вблизи села Исетского.

Осмотревшие место преступления полицейские установили, что злоумышленник незаконно спилил 69 берез и 4 осины. Причиненный материальный ущерб оценили в 147 тысяч рублей. В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий полиция вышла на след черного лесоруба. Им оказался 29-летний житель села Шорохово, расположенного в двадцати километрах от места вырубки.

Мужчина признался в содеянном. За незаконную рубку леса ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает тюменская полиция.