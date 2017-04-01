Тюменский депутат предложил выпустить в Туру молодь стерляди

Расширить географию выпуска молоди ценных осетровых и сиговых пород рыб предложил депутат Тюменской областной думы Юрий Конев. По его мнению, зарыблять мальками осетра и стерляди следует реки Туру и Тобол.

Сегодня самой южной точкой выпуска мальков осетра и стерляди, по словам народного избранника, является русло Иртыша в Тобольском районе. "Необходимо обсуждать и утверждать новые места выпуска молоди. Не только в северных округах, но и на территории юга области - в Тобол, Тавду, Туру, Пышму. Наши реки - полноценные притоки Иртыша и Оби, и выпуск молоди в них эффективен и рационален", - уверен Конев.

Существенный вклад в воспроизводство популяции ценных пород рыб на территории большой Тюменcкой области должен внести осетровый комплекс, который возводит сладковская компания "Оцелот". После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность комплекс станет единственным в России объектом аквакультуры, имеющим возможность получать до 9,5 млн штук молоди осетровых и сиговых рыб. Производственный план предполагает запуск комплекса в апреле текущего года. Базовый вид выращивания — стерлядь, пишет "Вслyх.ру".

Юрий Конев также призвал депутатов из парламентов ХМАО и ЯНАО сообща обсуждать вопросы сохранения и преумножения ценных видов рыб, которыми издавна славится наша земля. "Обь-Иртышский бассейн — это наша общая территория, и решать эти проблемы мы должны вместе", - подчеркнул он.