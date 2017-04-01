Капремонт сетей дома на Холодильной не мешает водоснабжению

Внутридомовые инженерные системы меняют в многоквартирном доме по ул. Холодильной, 54 в областной столице. Пока все работы ведутся без отключения тепла и водоснабжения. В летний период сделают переключение за считанные часы, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Капитального ремонта инженерная система дома, построенного в начале 70-х, не видела ни разу. Старые трубы можно показывать в музее, поскольку многие специалисты удивляются, как такие "агрегаты" затаскивали в подвал. Сейчас половина отслуживших полвека сетей на две трети забиты грязью и ржавчиной.

Самый большой объем работ выполняется по замене системы теплоснабжения многоквартирного дома. Старый элеваторный теплоузел скоро полностью демонтируют, вместо него подрядная организация смонтировала автоматизированный теплоузел, оснащенный теплообменником и приборами учета горячего водоснабжения.