Тюменцы поверяют полицейским возвращать детей в семью и беречь их от наркотиков

В Тюмени продолжается стартовавшая в начале марта кампания "Спасибо за службу", которая проходит в рамках проекта "Я доверяю". К этому моменту горожане поблагодарили более 90 участковых, следователей и инспекторов ДПС.

"Одним люди в форме помогли вернуть утерянное имущество, другим — усмирить шумную компанию, третьим — вернуть детей в семью, четвертым — уберечь ребенка от употребления наркотиков", — делятся организаторы.

Накануне премию общественного признания от горожанина получил старший участковый уполномоченный отдела № 5 тюменской полиции Мурат Коротаев.

Поблагодаривший его тюменец Максим Вершинин рассказал, что с 2016 года в подъезде его дома регулярно появлялись странные люди, которые устраивали драки и не всегда адекватно себя вели.

"И все ходили в гости к одному и тому же человеку, — вспоминает Максим. — Причем домофон в его квартире не работал, и они звонили всем подряд, даже посреди ночи. Я обратился к участковому, который начал следить за этой ситуацией: общался и пытался поставить подозрительного соседа на путь истинный. А однажды наряд полиции высиживал всю ночь около квартиры, чтобы поймать лиц, которые кого-то порезали. В результате выяснилось, что в этой квартире находится наркопритон. Ситуация разрешилась. И сейчас наш сосед тише воды, ниже травы".

Мурат Коротаев признался, что не ожидал такого внимания: "Это наша обычная ежедневная работа. Ничего особенного я не сделал. Много раз проводил с гражданином профилактические беседы. В данное время на этого человека заведено уголовное дело. Жалобы соседей прекратились".