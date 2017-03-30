В Тюмени выберут лучшего оператора почтовой связи

В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший оператор связи 2017 года" примут участие девять операторов из всех структурных подразделений тюменского филиала Почты России.

Участницам предстоит продемонстрировать знание должностных обязанностей и показать свои навыки на практике, а также представить свои проекты в сфере адаптации новых сотрудников.

"Конкурсы профессионального мастерства призваны не только формировать положительный имидж предприятия, но и улучшать качество предоставляемых услуг, их конкурентоспособность, а также мотивировать операторов к достижению наивысших производственных результатов", — отметили организаторы.

Конкурс пройдет 12 апреля в 13 часов в концертном зале ТИУ.