Тюменцы могут получить водительское удостоверение в МФЦ

Многофункциональные центры начали принимать документы о выдаче водительских удостоверений, а также выдавать международные удостоверения и поступившие из подразделений Госавтоинспекции российские водительские права взамен ранее выданных.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского округа Тюмени, при принятии должностным лицом подразделения Госавтоинспекции решения об отказе в выдаче российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного, выдаче международного водительского удостоверения по поданному через МФЦ заявлению, должностное лицо подразделения Госавтоинспекции передает в МФЦ уведомление об отказе с указанием причин отказа для последующей выдачи заявителю.

Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия водительского удостоверения. При этом медицинское заключение предоставляется по желанию заявителя, в случае его представления водительское удостоверение выдается на срок 10 лет, ранее установленный срок действия водительского удостоверения не меняется.

При обмене иностранного национального водительского удостоверения содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами категорий и/или подкатегорий, не являющихся высшими по отношению к категории или подкатегории транспортных средств, на право управления которыми были сданы экзамены, переносятся в российское национальное водительское удостоверение.

В случае подтверждения наличия у владельца иностранного национального водительского удостоверения медицинских ограничений к управлению транспортным средством в российское национальное водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены медицинским заключением.

Кроме того, в целях установления дополнительных минимальных критериев для экзаменационных транспортных средств категорий "М", "А" и подкатегории "А1" внесены соответствующие поправки в требования к транспортным средствам данных категорий и подкатегории, используемым для проведения практических экзаменов.