Регистрация в "Отряды мэра" стартует в начале апреля

Кампания по приему документов для трудоустройства подростков на первую смену в "Отряды мэра" стартует в Тюмени 3 апреля.

Как и в прошлом году, в период летних каникул будет организована работа четырех трудовых смен продолжительностью 10 рабочих дней в каждой. Первая смена продлится с 5 по 19 июня, вторая смена – с 3 по 14 июля, третья – с 18 по 31 июля, четвертая - с 7 по 18 августа. Трудиться ребята будут по три часа в день – с 9:00 до 12:00.

Всего за лето планируется трудоустроить более 3 700 человек: 1 600 – в июне, более 1300 – в июле (за две смены) и 800 – в августе. Перечень направлений трудовой деятельности в этом году пополнился новыми видами. Ребята смогут познакомиться с работой культорганизатора детских внешкольных учреждений и мастера деревообработки. Девушкам предлагаются такие виды деятельности, как швейное дело и работа горничной.

Возможность заработать представится и тем, кто постарше, – студентам и работающей молодежи от 18 лет. Им предлагаются вакансии руководителей бригад.

Подробную информацию о сроках приема документов, их перечне, предлагаемых видах деятельности можно получить на сайте отряды-мэра.рф. Вопросы, предложения и замечания принимаются в группах "ВКонтакте": "Отряды мэра Тюмень" и "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени", сообщили в городском многопрофильном центре.