Тюменскую молодежь приглашают на форум "УТРО-2017"

Регистрация на форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2017" стартовала сегодня, 29 марта. Подать заявку на официальном сайте форумутро.рф могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в России и странах СНГ.

В нынешнем году форум будет проходить с 20 по 30 июня на территории пансионата "Карагайский бор" в Челябинской области. Организаторы ожидают более 1 500 молодых людей.

По традиции мероприятие проходит в две смены, каждая включает шесть образовательных площадок. С 20 по 25 июня будут работать направления "Урал Патриотичный", "Урал Политический", "Урал Экологический", "Урал Добровольческий", "Урал Предприимчивый", "Урал Исторический". Здесь соберутся молодые представители сферы бизнеса, политики, экологии, науки и образования, а также преподаватели, отвечающие за развитие Российского движения школьников, и волонтеры. Подать заявку на первую смену можно до 1 июня.

С 25 по 30 июня – "Урал Арктический", "Урал Творческий", "Урал Международный", "Урал Трудовой", "Урал Медийный", "Урал Технологичный". Образовательные площадки рассчитаны на представителей культуры, медиа, производственной сферы, информационных технологий и международного направления. На вторую смену заявки принимаются до 5 июня, сообщили в региональном молодежном центре.