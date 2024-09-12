В Тюмени открыта регистрация на Кросс нации

Областная столица 21 сентября станет местом притяжения любителей бега. В этот день состоится традиционный всероссийский день бега "Кросс нации".

Спортсмены выйдут на старт массового забега на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, ст. 1). Открытие спортивного праздника запланировано на 11.00.

Регистрация на старты пройдет с 16 по 20 сентября. С 10:00 до 17:00 в эти дни желающие могут прийти и оставить заявку в МАУ "ТГМЦ" (ул. 50 лет Октября, 46). Либо зарегистрироваться в личном кабинете на Госуслугах - в портале откроется регистрация на ту дистанцию, под которую подходит ваш возраст.

В связи с проведением всероссийского дня бега с 19 по 21 сентября въезд на парковку к мультицентру "Контора пароходства" будет перекрыт. Шлагбаум будет работать только на выезд. Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД. Въезд откроется 21 сентября в 16:00.

Проявить себя в "Кроссе нации" смогут также жители Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Тюменского района (п. Боровский) – там тоже пройдут свои забеги в рамках этих всероссийских стартов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 51-79-58.