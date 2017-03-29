В регионе опасные лесные пожары угрожают двум территориям

Накануне сводный план тушения лесных пожаров на территории Тюменской области на грядущий пожароопасный сезон утвердил Владимир Якушев.

В документе были рассмотрены риски каждой территории области в плане пожарной опасности. Согласно анализу, почти на 34% всех земель лесного фонда в течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары. Почти 6% процентов территории находятся в зоне риска возникновения опасных верховых пожаров. Эти участки сконцентрированы в Заводоуковском и Тюменском лесничествах. Также высок риск возникновения лесных пожаров в Аромашевском, Омутинском, Сладковском, Упоровском и Ялуторовском лесничествах.

Для профилактики и тушения пожаров в области сформировано девятнадцать территориальных филиалов ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", три специализированных межрайонных лесопожарных подразделения по тушению крупных лесных пожаров (Заводоуковск, Ишим, Ярково) и три отделения авиационной охраны лесов (Тобольское, Уватское и Ярковское), сообщает региональный департамент лесного комплекса.