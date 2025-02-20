Авиалесоохрана спрогнозировала вероятность пожаров в апреле и мае на территории Тюменской области

Авиалесоохрана разработала предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на март-май 2025 года, согласно ему в Уральском федеральном округе повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в апреле ожидается на востоке Курганской и Тюменской областей, в южной, центральной и восточной частях Челябинской области; в мае - в восточной и центральной частях Курганской и Тюменской, южной части Челябинской областей.

В ведомстве отмечают, что прогноз не означае обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях и от оперативности обнаружения и тушения возникающих очагов.

Комментируя прогноз по лесным пожарам, в правительстве Тюменской области подчеркнули, что регион к пожароопасному сезону готовится заранее - комплекс мер по подготовке к нему и весеннему паводку рассмотрели и утвердили в начале года.

Губернатор Александр Моор:

Для предотвращения и ликвидации ЧС в Тюменской области налажено эффективное взаимодействие между федеральными, региональными и муниципальными органами власти, промышленными предприятиями и общественностью. Уверен, это позволит нам подготовиться к возможным рискам 2025 года.

По данным регионального деплеса, техническая оснащенность Тюменской авиабазы составляет 100%. В 2024 году приобретено 40 единиц техники, в том числе гусеничные и колесные тракторы, пожарные автоцистерны, в распоряжении лесопожарных формирований Тюменской авиабазы 30 беспилотников

Противопожарная служба Тюменской области планирует создать три новых отдельных поста пожарной охраны в селах региона. Всего к концу 2025 года в регионе будут действовать 113 отдельных посто пожарной охраны.