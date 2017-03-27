В Увате построят новую школу на пятьсот мест

17:51 27 марта 2017
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admtyumen.ru
| Фото: admtyumen.ru

Решение о строительстве новой школы в селе Уват было принято на совещании по развитию Уватского района, которое провел в муниципалитете губернатор региона Владимир Якушев.

"В селе складывается позитивная демографическая ситуация, число ребятишек растет, но детские сады справляются, а вот школы уже перегружены и они не выдержат увеличения потока, решено заранее подготовиться к тому моменту, когда детям исполнится семь лет", – высказался губернатор.

Новое учреждение будет представлять собой современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием, со стадионом и спортзалом, которые отвечают самым строгим требованиям. "Потребуются немалые деньги – более трехсот миллионов рублей, -  отметил Владимир Якушев. - Будем изыскивать необходимые средства".

Глава региона поручил подготовить проектно-сметную документацию на строительство школы, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги: Владимир Якушев , строительство , Уват , школа
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