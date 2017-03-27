Тюменцам рассказали, куда делся забор в Гагаринском парке

В Тюмени активисты ОНФ вместе с департаментом недропользования Тюменской области посетили с проверкой парк Гагарина.

Общественники поинтересовались судьбой забора, ограждающего территорию парка. По словам активиста Владимира Зузько, 175 секций ограждающих конструкций вывезли на другой объект, хотя они не только ограждали территорию парка, но и не давали некоторым велосипедистам свалиться в овраг.

Специалисты управы Ленинского округа пояснили, что ограждения размещались за границей лесного массива. Попытка включить данную территорию в парковую зону не удалась. Росреестр предписал демонтировать ограждающие конструкции. Ограждения вывезли и установили по периметру детского сада №50. Позднее тюменские активисты действительно обнаружили секции забора на территории одного из корпусов сада.

Ключевым же предметом беседы с представителями департамента недропользования стал слив нечистот в лесополосу на территории Гагаринского парка. Ранее по этому поводу общественники направили письма в департамент недропользования и природоохранную прокуратуру. После этого региональное управление Росприроднадзора проверило сообщение — факт подтвердился.

Оказалось, что порыв канализационного коллектора произошел в районе перекрестка улиц Мельникайте и Дружбы, после чего через трубу под автодорогой стоки попали в парк.

"Сегодня в ходе выездной проверки мы совместно с представителями департамента еще раз осмотрели данное место. Действительно, труба проходит под дорогой и выходит на территорию лесопарка, предназначена она для естественного отвода талых вод. Специалисты департамента заверили нас, что осенью на данную трубу будет поставлена задвижка, чтобы исключить попадание стоков в парк в случае аварийных ситуаций", — отметила эксперт ОНФ в Тюменской области Вера Пахомчик.

Общественники продолжат контролировать ситуацию и летом осмотрят место размещения трубы на предмет выброса нечистот.