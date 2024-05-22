В Тюмени создали чат-бот, рассказывающий о городских парках

В Тюмени начал работу необычный чат-бот Parkbot, предлагающий пользователям Telegram полезную информацию о парках областной столицы.

Parkbot содержит краткую информацию о парках города, данные об их местоположении и фотографии. Чат-бот призван сделать посещение парков Тюмени еще более удобным и приятным и может стать незаменимым помощником для всех, кто ценит активный отдых и природные красоты города.

Чат-бот разработан при поддержке независимого некоммерческого волонтерского проекта "Афиша Тюмень", рассказывающего о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона, об акциях и скидках, интересных новостях и лайфхаках.

Parkbot доступен для бесплатного использования в Telegram. Найти его можно по запросу @ParkbotTMN_bot или по ссылке.