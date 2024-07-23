Парк Константина Лагунова в Тюмени планируют открыть в год столетия писателя

Территорию парка Константина Лагунова в Восточном административном округе Тюмени планируют открыть в ноябре 2024 года, это первый крупный парк в данной части города, а в разработке его дизайна поучаствовали местные жители.

Благоустройство парка имени советского писателя Константина Лагунова ведется в границах улиц Вишневая – Знаний – Зоологическая – Вознесенская в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Дизайн-проект выбрали участники голосования на платформе 72.gorodsreda.ru. Как будет выглядеть общественное пространство, определяли почти 20 тысяч человек. Сегодня с ходом работ в парке ознакомились губернатор Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев.

"На нацпроект "Комфортная среда", то есть на благоустройство общественных пространств, а в этом году в регионе у нас 11 таких проектов, сумма 400 млн рублей. На следующий год сумма примерно такая же, но будет 7 пространств. Причем все объекты, как и в этом году, так и в будущем году, - это объекты, которые выбрали сами жители в ходе большого голосования. Первый из крупных объектов, которые в этом году реализуются, это парк Лагунова. Наверное, первый такой большой парк в Восточном округе, долгожданный и очень неплохой. Самое главное - он выдержан в стиле героев и сюжетов произведений Константина Лагунова. Думаю, тут будет не просто интересно и весело - будет очень познавательно для детей и молодежи", - отметил губернатор.