Во время каникул тюменские школьники повторят правила безопасности на дороге

14:38 26 марта 2017
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yafor.ru
| Фото: yafor.ru

Сотрудники ГИБДД проведут для тюменских школьников обучающие экскурсии по  правилам безопасного поведения на дорогах, массовые праздники и флешмобы. Мероприятия будут проходить во время весенних каникул.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, дети примут участие в веселых праздниках на темы дорожной безопасности. Кроме того, вместе с известными личностями региона, они пройдут по маршрутам оживленного движения школьников.

 В преддверии каникул сотрудники ГИБДД провели в школах "инструктажи безопасности", на родительских собраниях напомнили об обязательном использовании детских удерживающих устройств в автомобилях. Под особым контролем находятся массовые перевозки детей и подростков.

Теги: ГИБДД , безопасность , каникулы , дети , дороги
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