Во время каникул тюменские школьники повторят правила безопасности на дороге

Сотрудники ГИБДД проведут для тюменских школьников обучающие экскурсии по правилам безопасного поведения на дорогах, массовые праздники и флешмобы. Мероприятия будут проходить во время весенних каникул.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, дети примут участие в веселых праздниках на темы дорожной безопасности. Кроме того, вместе с известными личностями региона, они пройдут по маршрутам оживленного движения школьников.

В преддверии каникул сотрудники ГИБДД провели в школах "инструктажи безопасности", на родительских собраниях напомнили об обязательном использовании детских удерживающих устройств в автомобилях. Под особым контролем находятся массовые перевозки детей и подростков.