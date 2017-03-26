Во время каникул тюменские школьники повторят правила безопасности на дороге

Сотрудники ГИБДД проведут для тюменских школьников обучающие экскурсии по правилам безопасного поведения на дорогах, массовые праздники и флешмобы. Мероприятия будут проходить во время весенних каникул.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, дети примут участие в веселых праздниках на темы дорожной безопасности. Кроме того, вместе с известными личностями региона, они пройдут по маршрутам оживленного движения школьников.
В преддверии каникул сотрудники ГИБДД провели в школах "инструктажи безопасности", на родительских собраниях напомнили об обязательном использовании детских удерживающих устройств в автомобилях. Под особым контролем находятся массовые перевозки детей и подростков.
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