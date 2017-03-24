В ФЦН Тюмени проходит конференция по реабилитации неврологических и нейрохирургических пациентов

Ведущие российские эксперты в области реабилитации неврологических и нейрохирургических пациентов принимают участие в международной конференции, которая проходит 23–24 марта в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. В рамках мероприятия запланирована видеоконференцсвязь с коллегами из Греции.

По словам главного невролога департамента здравоохранения Тюменской области, Заслуженного врача Российской Федерации Джинны Лебедевой, участникам конференции будет полезно изучить этапы и методы современной реабилитации. Особое внимание уделено первому этапу при реанимации, потому что от него зависит, в каком состоянии пациент войдет на последующие этапы реабилитации и насколько быстро он восстановится после операции.

"Последнее время много говорят о развитии высокотехнологичной медицины, но и в реабилитации на сегодняшний день появилось немало новых технологий. Я думаю, что этому способствовало постановление правительства РФ от 2014 года о развитии здравоохранения, в котором был подпункт, касающийся реабилитации. Впереди нас ждет еще два года плодотворной работы", — отметила она.

Главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов подчеркнул, что врачи и медсестры, участвующие в мероприятии, получат большой практический опыт, ведь в программе конференции помимо теоретической части запланированы мастер-классы.

"Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сохранить качество жизни пациента и восстановить утраченные функции. Я считаю, что это вершина нашей деятельности, именно поэтому мы проводим такие конференции с участием лучших экспертов", — сказал он.

Профессор также заострил внимание на проблеме лечения эпилепсии в России. По его мнению, эта болезнь на сегодняшний день является белым пятном в медицине, потребности пациентов ни в консервативном, ни в хирургическом, ни в реабилитационном плане не удовлетворены. Как главный врач центра, доктор с большим опытом работы, Альберт Суфианов планирует в рамках своей депутатской деятельности запустить проект "Жизнь в ясном сознании". В его основе — оказание помощи больным эпилепсией, в первую очередь, детям.

Один из мастер-классов для участников конференции, демонстрирующий возможности современной аппаратной нейрореабилитации, провела руководитель центра восстановительной медицины клинической больницы №1 группы компаний "Медси" Елизавета Конева.

"За последние пять лет реабилитация активно развивалась, внедрены многочисленные методики и современное оборудование как зарубежного, так и отечественного производства. Но и сами мы уже накопили достаточный опыт, чтобы проводить мастер-классы и говорить о собственных наработках. Здесь, в тюменском нейрохирургическом центре, реализован первый этап реабилитации при реанимации. Это большое достижение. Но для пациента важны и последующие этапы, в результате которых он может восстановить качество жизни, адаптироваться к дефектам, которые не удалось устранить. Здесь необходим мультидисциплинарный подход", — рассказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что в последние годы российские производители совершили рывок на рынке медицинского и реабилитационного оборудования. Производят как самостоятельные безаналоговые приборы, например, для функциональной электростимуляции или общей магнитотерапии, так и большое количество качественной аналоговой продукции, значительно более доступной по цене.

"Хорошо и то, что с отечественными производителями мы имеем прямой контакт, и можем высказать им свои пожелания, рассказать о каких-то недоработках в оборудовании, которые они учтут", — подытожила она.

Сегодня в рамках конференции пройдут лекции на темы: "Жизнеобеспечивающие функции организма: глотание", "Транскраниальная электростимуляция в нейрореабилитации", "Место остеопатии в комплексной реабилитации пациентов неврологического профиля" и другие. Кроме того, состоится мастер-класс по принципам ведения пациента с нейрогенной дисфагией.

Организаторами курса выступают РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.