Тюменские педагоги представят свои проекты по развитию образования

Более 200 тюменских учителей, воспитателей и заместителей директоров участвуют в проекте "Молодые лидеры в образовании". Многие из них разрабатывают собственные предложения, направленные на совершенствование работы с учениками, пишет газета "Аргyменты и Фaкты".

Экспертную оценку проектам давали директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов и руководители школ. Педагоги предложили по-новому взглянуть на вопрос взаимодействия семьи и школы. Родители и педагоги – это воспитатели детей, их тесное сотрудничество - залог успешного развития ребенка. При этом, как считают авторы проекта, чтобы выстроить с родителями диалог, привлечь их в школы, необходима трансформация школьного пространства. Альтернативой стандартных родительских собраний могут стать психологические кафе, совместный фитнес, клубы по изучению иностранных языков.

Следующая встреча "лидеров" пройдет в апреле. Финальная защита проектов состоится в августе 2017 года.