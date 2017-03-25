Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе по наблюдению за птицами

Тюменское отделение Союза охраны птиц России приглашает всех, кто любит природу, поучаствовать в акции "Весна идет!", которая пройдет с 20 марта по 22 мая.

Для этого необходимо присылать на электронную почту rbcu-tyumen@mail.ru или оставлять в комментариях в группе "Большой год в Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте" комментарии с информацией о прилетевших птицах. Необходимо указать вид, дату и место встречи. Приложенное фото станет приятным дополнением, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Участник, который пришлет информации о наибольшем количестве встреч, получит в подарок полевой определитель птиц. Справочник содержит таблицы с изображениями 332 видов птиц в разном оперении в зависимости от сезона и возраста и удобен своими компактными размерами.

Участвовать в конкурсе могут не только жители Тюменской области, но и любители птиц из ХМАО и ЯНАО. В прошлом году благодаря акции удалось зафиксировать 115 видов птиц.