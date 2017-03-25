Жители Голышманово привыкают к раздельному сбору мусора

Голышмановцы вовсю готовятся к раздельному сбору отходов, самодельные баки для сбора вторсырья из старых картонных коробок уже появились в многоквартирном доме по улице Восточной и в доме по улице Пролетарской.

Рациональный подход к утилизации мусора выйдет на новый уровень, когда еще четыре бака для сбора стекла, металла, пластика и бумаги установят по дворе трехэтажных домов в центре Голышманово: это одна из самых удобных площадок для доставки и вывоза разделенного мусора.

"Идея организовать раздельный сбор в Голышманово пришла давно, – рассказала инициатор проекта Елизавета Сотниуова. – Поучаствовала в конкурсе социальных проектов и в Год экологии выиграла грант. Как только грантовые средства станут доступны, закажем и установим специальные баки".

Вывозом сырья займется ООО "Голышмановотеплоцентр" - компания уже занимается переработкой макулатуры и пластиковой тары в районе, пишет газета "Тюменская область сегодня".